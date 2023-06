Pride su Cielo | film e documentari LGBTQ+ | ecco la programmazione completa

(Di martedì 20 giugno 2023)ogni lunedì manderà in ondasulla libertà di esprimere la propria sessualità e sull'identità di genere:lapropone, ogni lunedì in prima e seconda serata, la rassegnaconsulla libertà di esprimere la propria sessualità e la propria identità di genere. Il ciclo si concluderà il 17 luglio.è visibile sul canale 26 del digitale terrestre La rassegna si apre con Bliss, secondo lungometraggio, in prima visione assoluta, di Henrika Kull, presentato alla Berlinale del 2018, una storia d'amore tra due prostitute che si traduce in un dramma mirabilmente autentico che tratta di identità, del fatto di essere padroni della ...

Per capire cos'è diventato ilbisogna attraversarlo, una quantità immensa di persone ... gli stessi diritti: gente che altrove non si incontrerebbe mai e che invece eccola, sotto unche si ...... Moda arcobaleno: il fashion system celebra ilMonth con speciali iniziative e collaborazioni ... dove scattare ricordi indimenticabili incorniciati dal mare e dalstellato di Sanremo. Leggi ...... non di certo in quella Elly friendly, i figli sono doni dele dell'amore, che siano naturali o legalmente adottati tramite l'iter statuito dalle norme. Il tanto decantato, non e un inno ...

Cielo, ciclo PRIDE 2023 MovieTele.it

Cielo ogni lunedì manderà in onda film e documentari sulla libertà di esprimere la propria sessualità e sull'identità di genere: ecco la programmazione completa ...Pride, su Cielo il ciclo di film e documentari sulla libertà di esprimere la propria sessualità e sull'identità di genere, ...