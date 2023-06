(Di martedì 20 giugno 2023) Ventesimo giorno dele nuovo personaggio protagonistanostra rassegna che si accompagna per tutto il mese dell’orgoglio LGBTQUIA+.non ha bisogno di tante presentazioni. Esplosivo e fuori dagli schemi, il cantante e paroliere non ha mai nascosto il suo essere gay., #20“Un giorno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dozzine di bandiere delLGBTQ+ sono state danneggiate e abbattute allo Stonewall National Monument durante il fine settimana. Si tratta del terzo attacco di vandalismo durante il. L'ultimo evento di domenica, dopo quelli del 9 giugno e del 15 giugno, non ha registrato alcun arresto nonostante gli incidenti. Non è chiaro se fossero collegati. La task force sui ...'Quindi, felice, lasciate che i vostri cuori vincano sull'odio e, infine, signor vicepresidente, citando le parole di Kylie, Padam Padam.' Il riferimento di Russell - Moyle è stato ...La campagna di sensibilizzazione, in programma per tutto il mese di giugno, ' Scopri le differenze che ci rendono tutti uguali ' promuoverà ilall'interno delle sedi Zurich , comunicando ...

Pride Month 2023, la moda si tinge d'arcobaleno Vanity Fair Italia

Pride Month 2023, #20 Cristiano Malgioglio: "Io, portavoce della comunità LGBTQIA+", il sostegno del paroliere e cantante.Zurich supporta la comunità LGBTQIA+ con la partecipazione al Milano Pride 2023 e continua il percorso di education per tutti i dipendenti sul tema della diversità in aggiunta alle iniziative a sosteg ...