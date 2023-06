(Di martedì 20 giugno 2023) Ildel Brasile, Luiz Inacioda Silva, è da oggi in Italia per una visita di due giorni, durante la quale vedrà ilSergioFrancesco in Città del Vaticano. ...

Secondo il quotidiano di Rio de Janeiro, nella giornata di oggi ilavrà solo "impegni personali" a Roma. Domani sono in programma un'udienza con Papa Francesco e un incontro con ...È tutto pronto per la visita di Stato delLuiz Inácio Lula da Silva in Italia: il capo dello Stato carioca partirà stasera a mezzanotte da Recife per Roma , in un viaggio che lo vedrà mercoledì a colloquio con Papa ...A Brasilia von der Leyen ha detto chiaramente che si augura di chiudere il dossier entro fine anno, ma ilLula da Silva ha fatto notare che ci sono ancora dei dettagli da ...

Presidente brasiliano Lula a Roma: domani vede Mattarella e il Papa www.ildomanid'italia.eu

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro si è scusato per aver sostenuto, senza prove, che i vaccini per il Covid-19 contenessero tracce di ossido di grafene.L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha affermato che forse sarà indetto dalle cariche pubbliche per otto anni.