Pomigliano d’Arco | uomo picchiato a morte in strada

(Di martedì 20 giugno 2023) Lo picchiano, in piena notte, fino ad ucciderlo. La vittima è un clochard che aveva scelto un’area di via Principe di Piemonte a, in provincia di Napoli, come rifugio notturno. L’, un migrante conosciuto con il nome di Frederick, è stato aggredito e colpito all’improvviso da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

NAPOLI, 19 GIU Sarebbe stato violentemente percosso da due persone ancora non identificate: è morto così, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, un uomo a, nel Napoletano. Probabilmente un clochard. La morte dell'uomo risale a stamani, ma solo poco fa dopo gli accertamenti condotti dai carabinieri nel corso della giornata è emersa con ...Un uomo non ancora identificato, probabilmente un clochard, è stato trovato senza vita lunedì mattina per strada a, nel Napoletano. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, sarebbe stato picchiato a morte da due persone ancora non identificate. È successo in via Principe di Piemonte. La ...Un corpo senza vita e senza identità lungo una strada che uniscee Casalnuovo. Siamo in provincia di Napoli. In via Principe di Piemonte. Qui i Carabinieri, ieri mattina, hanno trovato, dopo una segnalazione, il cadavere di un uomo. Nessun ...