Pomigliano d’Arco | clochard picchiato a morte in strada | indagini su 2 giovani

Un uomo senza fissa dimora è stato ucciso in un pestaggio a, a Napoli. Secondo i primi elementi disponibili, sarebbe stato preso a botte in strada nei pressi di un supermercato in via Principe di Piemonte, forse da due giovani. Poi ha provato ...- - > ANSA . Potrebbe esserci una banda di ragazzini, dietro al terribile pestaggio di un clochard di colore, trovato senza vita ieri mattina nei pressi di un supermercato di, in provincia di Napoli. L'uomo, un senza dimora, viveva di espedienti aiutando i clienti del supermercato a portare le borse della spesa. Per cause al centro delle indagini della ...Potrebbero essere stati due giovani, gli autori del violento pestaggio ai danni di un uomo, un clochard, avvenuto ain provincia di Napoli. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri. La vittima non è stata ancora compiutamente identificata. Il pestaggio sarebbe avvenuto in strada e gli ...

Clochard pestato a morte a Pomigliano d'Arco - Ultima Ora Agenzia ANSA