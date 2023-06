Pomigliano D’Arco | ammazzano di botte un senza fissa dimora I residenti | «È Frederick | un clochard gentile»

Leggi su open.online

(Di martedì 20 giugno 2023) Un uomoè stato ucciso in un pestaggio a, a Napoli. Secondo i primi elementi disponibili, sarebbe stato preso ain strada nei pressi di un supermercato in via Principe di Piemonte, forse da due giovani. Poi ha provato a camminare per qualche metro fino ad accasciarsi dentro una corte condominiale. Qui è stato soccorso mentre era ancora in vita. Ma arrivato al Pronto Soccorso di Nola non ce l’ha fatta ed è morto. La vittima non è ancora stata identificata, ma la popolazione si sta già mobilitando perché pensano si tratti, unnoto perché passava le notti cercando riparo vicino a un supermercato dove di giorno chiedeva l’elemosina e aiutava i clienti a portare la spesa. Rabbia e ...