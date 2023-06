Polizia locale Roma – De Santis lcr | “Sul nuovo ordinamento professionale non c’è ancora nessuna novità”

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 giugno 2023) “Sono già trascorsi parecchi mesi e il rinnovo del contratto decentrato degli oltre 20.000 dipendenti capitolini continua a tardare. Sul fronte, il Giubileo è alle porte e l’Amministrazione Gualtieri ha già perso due anni di tempo sia per rafforzare l’organico del Corpo che per strutturare una diversa organizzazione dello stesso alla luce delle mutate esigenze. In particolare, si attende l’istituzione di classi di diversa responsabilitá e di cogerarchico per gli agenti. Si tratta di una questione molto rilevante non solo per la funzionalità del Corpo, ma anche e soprattutto per le legittime aspettative di carriera dei lavoratori con molti anni di servizio, a cui devono essere riconosciuti un adeguato percorso di carriera e i gradi loro spettanti. Questo rinnovo contrattuale è la giusta occasione per farlo. ...