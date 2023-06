Passano da 1,2 milioni a 740mila, i dati del rapporto dell'Upb sulladiQuasi dimezzati i percettori del Reddito di cittadinanza con la stretta del governo Meloni , passano da 1,2 milioni a 740mila ( si supera il 50% per 280mila percettori in più per ...Lo afferma l'Ufficio parlamentare dinel Rapporto sulladi. "Nell'insieme - si legge - sembrerebbero necessarie cospicue risorse che appare difficile poter reperire senza ...Migliorano le attese sulla crescita dell'economia italiana nel 2023 mentre si confermano rischi al ribasso per il 2024. E' quanto emerge dal Rapporto sulladipresentato dell'Ufficio parlamentare di."All'inizio del 2023 il quadro degli indicatori disponibili ha assunto un'intonazione favorevole, nonostante il perdurare di ...

Politica di bilancio, la presentazione del rapporto: segui la diretta tv Il Fatto Quotidiano

"La realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e i suoi tempi rappresentano un elemento fondamentale di cui tener conto nella valutazione delle previsioni macroeconomiche e di fi ...Gli scenari sulla successione: l'appello di Galliani su Monza e politica e le ripercussioni sull'impero mediatico, finanziario e calcistico dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi ...