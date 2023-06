Poche ore alla maturità | “Non ho ancora realizzato di essere arrivata alla fine di questo percorso”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 giugno 2023) Bergamo.– dprima prova di Italiano il 21 giugno all’esame orale – un altro anno scolastico è giunto al termine e i maturandi manifestano tutta la loro inquietudine e impazienza di finire. “Ora come ora non sono troppo agitata, ma sicuramente il giorno dell’orale un po’ d’ansia sarà d’obbligo” dichiara una maturanda. Il temuto esame disi sta avvicinando e l’agitazione tra gli studenti si fa sentire “soprattutto perché quest’anno ritorna, per la prima volta dopo il Covid-19, la modalità d’esame originaria”, come ci ricorda Laura, 19 anni del Liceo Linguistico G. Falcone. Mercoledì 21 giugno 2023 alle 8:30 si svolgerà la prima prova scritta di italiano composta da sette tracce ministeriali tra cui analisi del testo, svolgimento di un tema argomentativo o di attualità, solitamente il più scelto. Il ...