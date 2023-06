"Come ho ripetuto più volte, l'impostazione data dai precedenti governi nazionali alè stata irrispettosa verso le Regioni" che sono state "escluse dai processi decisionali". Ad ...Attilio...vedi anche: "Determinati su sicurezza". Sala: "90% fondigià spesi" Il no all'abrogazione dell'abuso d'ufficio Nella relazione introduttiva alla direzione del Pd, Schlein ha spiegato: '...Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo. Relazione della Presidente di ... Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, per le Politiche di coesione e per il, Paolo ...

Pnrr: A.Fontana, Regioni escluse, sosterremo rimodulazioni ... Agenzia ANSA

"Come ho ripetuto più volte, l'impostazione data dai precedenti governi nazionali al Pnrr è stata irrispettosa verso le Regioni" che sono state "escluse dai processi decisionali". (ANSA) ...“Il mio giudizio non è obnubilato da una posizione politica di destra o di sinistra: sono convinto che Fitto conosca i meccanismi dell’Unione europea e saprà farci spendere” ...