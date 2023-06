Plumcake mela | banana e frutti di bosco | senza farina | una delizia!

Leggi su donnaup

(Di martedì 20 giugno 2023) Ildiè sano e genuino: contiene yogurt, farro, avena; profuma di cannella e dispensa una buona dose di vitamine e sali minerali. È perfetto a colazione per ricaricare le energie,appesantire. Le fibre presenti conferiscono un immediato e duraturo senso di sazietà, che permette di non arrivare all’ora di pranzo affamate. Leggero e nutriente, piacerà anche ai piccoli per quel suo profumo di cannella che invita tutti all’assaggio e conquista il palato al primo morso. Si scioglie in bocca e regala vibrazioni di piacere al palato. Insomma, potremmo quasi definirlo il dolce del risveglio perché aiuta e sostiene nell’affrontare gli impegni della giornata e regala buon umore! Che aspettate a provarlo? Mettetevi al lavoro, si ...