Pitone albino a San Basilio a Roma | il serpente di 3 metri in strada VIDEO

(Di martedì 20 giugno 2023) Nessuno si aspetterebbe di vedere undi trea San, a, eppure l’enorme rettile lungo treè apparso nei dintorni di Via Fabriano e l’episodio è stato documentato unche in poche ore è diventato virale sui social network. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dire.it (@direpuntoit) Nelsi vede l’animale acciambellato a terra quando un uomo gli si avvicina chinandosi proprio nel momento in cui ilinizia a muoversi e a strisciare sull’asfalto rovente. L’esemplare con livrea gialla con bande bianche e gli occhi rossi, è una specie decisamente non autoctona e proprio per questo motivo è ancora più strano vederlo girare in ...

