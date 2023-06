Pippo Inzaghi | l' autobiografia di un bomber | ' Nel 2015 temevo di avere la Sla Io e Vieri? Abbiamo fatto qualche serata'

(Di martedì 20 giugno 2023) Il momento giusto, Filippolo ha trovato ben 291 volte con i club e 25 con la Nazionale maggiore, per mettere la palla in rete. 'Il momento giusto' è anche il titolo della sua, ...

E poi ci sono stati i racconti degli ospiti, con Galliani a fare da mattatore: 'Quando un certo giorno del 2001 ero a Torino per cercare di prendere, c'erano dieci miliardi di ......C'è anche Simonealla presentazione del nuovo libro di suo fratello Filippo alla libreria Tarantola di Sesto San Giovanni. Il tecnico dell'Inter ha preso parola ed ha ringraziatoper ...Leggi anchedice tutto: 'Ho smesso un anno prima per colpa di Allegri' Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 20 giugno - 22:09

Il momento giusto, Filippo Inzaghi lo ha trovato ben 291 volte con i club e 25 con la Nazionale maggiore, per mettere la palla in rete. “Il momento giusto” è anche il titolo ...In occasione della presentazione dell'autobiografia di Inzaghi, è intervenuto anche Galliani: l'ex ad del Milan racconta due retroscena ...