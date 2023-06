Pippo Inzaghi | “Ho smesso prima per colpa di Allegri Senza calcio stavo male | temevo di avere la Sla”

(Di martedì 20 giugno 2023) Max“non mi voleva più nello spogliatoio” e chiese che “non mi fosse rinnovato il contratto”. Nella sua autobiografia Il momento giusto,racconta così il suo ritiro dal. Un momento doloroso per l’attaccante del Milan, che oggi racconta: “Per me fu una mazzata”. L’addio aldivenne definitivo nell’estate del 2012, ma per anni il bomber non è riuscito ad accettare la lontananza dal campo: “Il mio corpo mi mandava segnali inequivocabili dissere. Mi sono spaventato”, spiega nel libro. E ancora: “Ho temuto diqualcosa di grave, perfino la Sla“. L’autobiografia svela i dettagli del ritiro dalgiocato di. Che sul punto è chiaro: “Era statoa chiudere la mia ...

Sempre in quell'anno, nel mese di settembre, i due si incontrarno al Vismara, dato cheavrebbe iniziato ad allenare le giovanili rossonere, Massimiliano Allegr i lo salutò con Superpippo che ...Emergono vecchie ruggini tra l'ex attaccante, ora allenatore, e l'attuale tecnico della Juventus dalle anticipazione dell'autobiografia di" Il momento giusto ".attacca Allegri:...Esce oggi l'autobiografia di, "Il momento giusto', scritto con il giornalista della Gazzetta G. B. OliveroL'ex attaccante del Milan, entrato nella storia del club rossonero, soprattutto con i gol in Champions, in ...

Filippo Inzaghi, nella sua autobiografia, ha svelato come sia stato Allegri a porre fine alla sua carriera da giocatore con un anno di anticipo: "Mi bocciò e non volle il rinnovo del contratto. Per me ...Adesso è anche ufficiale: Marco Baroni ha rifiutato di restare al Lecce e sarà il nuovo allenatore dell'Hellas Verona. Intanto, il club pugliese cerca e ha individuato il nuovo tecnico ...