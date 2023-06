Piomba il Napoli | arriva la stella del Monza

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 20 giugno 2023) Ilè a caccia di nuovi rinforzi in vista della prossima stagione: l’ultima idea di mercatodal, su di lui ci sono tutte le big della Serie A I campioni d’Italia sono già al lavoro per assicurarsi una squadra di livello anche per la prossima stagione, in cui ilè chiamato a difendere il titolo. L’ampio distacco in classifica rispetto alle inseguitrici non può bastare per avere la matematica convinzione di essere all’altezza anche il prossimo anno, in virtù anche di un cambio in panchina che rischia di cambiare gli equilibri. In attesa di scoprire se e quante cessioni ci saranno – al netto dell’addio di Kim Minjae, pronto ad accasarsi al Bayern Monaco -, i partenopei comunque sono sulle tracce dei profili ritenuti più appetibili. Tra di essi, spicca un calciatore che tra le fila del ...