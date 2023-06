Pil | Savona | ' crescita ha bisogno di mercato capitali efficiente e di dimensioni adeguate'

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Laha, per finanziare strategie di sviluppo a medio e lungo termine, di undeie diche riesca a fornire risorse finanziarie 'pazienti' e interessate ai risultati industriali di medio e lungo periodo". Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo, in audizione davanti alla commissione Finanze e Tesoro del Senato sul ddl. "Le leve su cui operare - ha proseguito - tralasciando la pur importante leva fiscale, sono affrontate dal disegno di legge e sono tre: accrescere la competitività dell'ordinamento nazionale attraverso una semplificazione normativa e procedurale, l'eliminazione del cosiddetto gold plating e una maggiore ...

...on 1 Luglio 2022 1 Luglio 2022 Author Redazione Il 3 luglio dalle ore 14 ci sarà anchetra ...] Navigazione articoli Bankitalia certifica una crescita del +3,7% per illigure nel 2022. ...... foto, cartoline e cartografie dellad' un tempo". Il ciclo di incontri è organizzato dalla ...7% per illigure nel 2022. Presidente Toti: 'Da qui al 2026 attesa una crescita deldel 6%... il Piano nazionale di ripresa e resilienza porterà ad una crescita complessiva delligure di ...] Economia In Primo PianoInfrastrutture in provincia di, i sindacato mettono a punto ...

Ultimo'ora: Pil: Savona, 'crescita ha bisogno di mercato capitali ... La Svolta

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “La crescita ha bisogno, per finanziare strategie di sviluppo a medio e lungo termine, di un mercato dei capitali efficiente e di dimensioni adeguate che riesca a fornire r ...Questo sito o gli strumenti di terze parti in esso integrati trattano dati personali (es. dati di navigazione o indirizzi IP) e fanno uso di cookie o altri identificatori necessari per il funzionament ...