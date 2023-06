Piercamillo Davigo condannato per i verbali di Amara | un anno e 3 mesi Il pm Storari era stato assolto

(Di martedì 20 giugno 2023) Condanna a 1e tree 20mila euro di risarcimento per. È la sentenza emessa dal tribunale di Brescia nel processo per rivelazione e utilizzazione di segreto suidella Loggia Ungheria resi alla Procura di Milano dall’ex legale esterno di Eni, Piero, nei confronti del pm simbolo di Mani Pulite. Il dispositivo di sentenza èletto nell’aula della Corte d’Assise dal presidente della prima sezione penale, Roberto Spanò, al termine di un processo iniziato il 24 maggio 2022. Il pm Paoloa cuiaveva consegnato iè invece èanche in appello. I difensori di...

è stato condannato a 1 anno e tre mesi e 20mila euro di risarcimento. Lo ha stabilito il tribunale di Brescia nel processo per la rivelazione e utilizzazione di segreto sui verbali ...... in cui rivelava l'esistenza della presunta loggia Ungheria L'ex consigliere del Csm e toga di Mani Pulite,è stato condannato dal tribunale di Brescia per il reato di rivelazione ...Hanno partecipano magistrati come Nicola Gratteri, Gian Carlo Caselli,; giornalisti come Attilio Bolzoni (La Repubblica), Raffaella Calandra (Radio24), Carlo Bonini (La Repubblica),...

Caso Amara, Piercamillo Davigo condannato a 1 anno e tre mesi per rivelazione di segreto d’ufficio La Repubblica

Condanna a 1 anno e tre mesi e 20mila euro di risarcimento per Piercamillo Davigo. È la sentenza emessa dal tribunale di Brescia nel processo per rivelazione e utilizzazione di segreto sui verbali del ...E' stato condannato a un anno e tre mesi Piercamillo Davigo imputato per la rivelazione di segreto d'ufficio sui verbali secretati resi alla procura di Milano dall'avvocato Piero Amara sulla presunta ...