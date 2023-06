Piercamillo Davigo condannato a 15 mesi per rivelazione di segreto d' ufficio

(Di martedì 20 giugno 2023) Il tribunale di Brescia haa un anno e tre(con pena sospesa), ex componente del Csm ed ex magistrato simbolo del pool di Mani Pulitem accusato dideld'per aver divulgato i verbali di Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, sulla...

, storico pm di Mani Pulite, tra i magistrati più noti dell'ultimo trentennio, è stato condannato per rivelazione di segreto d'ufficio. La condanna riguarda la vicenda dei verbali ...In relazione al caso Amara , è arrivata la condanna da parte del tribunale di Brescia per l'ex componente del Csmaccusato di rivelazione del segreto d'ufficio. All'ex magistrato è stata inflitta una pena di un anno e tre mesi di reclusione con pena sospesa e non menzione nel cadellario ...Il tribunale di Brescia ha condannato a un anno e tre mesi (pena sospesa), ex componente del Csm ed ex magistrato simbolo del pool di Mani Pulite per rivelazione di segreto d'ufficio nell'inchiesta sulla presunta loggia Ungheria. La sentenza accoglie la ...

Loggia Ungheria, l'ex magistrato Davigo condannato a 1 anno e 3 mesi TGCOM

Un anno e tre mesi di reclusione, più 20mila euro di risarcimento. Questa la condanna nei confronti di Piercamillo Davigo stabilita dal tribunale di Brescia. L'ex magistrato era accusato di rivelazion ...Il tribunale di Brescia ha condannato a un anno e 3 mesi di reclusione Piercamillo Davigo. Lo storico ex pm del pool Mani Pulite, ex giudice di Cassazione ed ex componente del Csm è finito a processo ...