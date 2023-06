Pestato a sangue per una sigaretta negata | Lorenzo è uscito dal coma Oggi gli arrestati dal Gip

Migliorano le condizioni di Lorenzo Porru, il 23enne di Quartuper una sigaretta e poi abbandonato in strada al Poetto di Cagliari, nella notte tra sabato e domenica. Il giovane è rimasto in rianimazione all'ospedale Brotzu per una giornata, in ...Migliorano le condizioni di Lorenzo Porru, il 23enne di Quartue abbandonato in strada al Poetto di Cagliari, nella notte tra sabato e domenica. Il giovane è rimasto in rianimazione all'ospedale Brotzu per una giornata, in coma farmacologico, ...Si attende la convalida dei due arresti per tentato omicidio Di: Redazione Sardegna Live È stato trasferito nel reparto di Neurochirurgia del Brotzu Lorenzo Porru, il 23enne di Quartue abbandonato in strada al Poetto di Cagliari, nella notte tra sabato e domenica. Le sue condizioni sono in miglioramento. Il giovane è rimasto in rianimazione all'ospedale Brotzu per ...

Tentato omicidio, due arresti per il giovane pestato a sangue al Poetto RaiNews

Migliorano le condizioni di Lorenzo Porru, il 23enne di Quartu pestato a sangue per una sigaretta e poi abbandonato in strada al Poetto di ...