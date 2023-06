Pesaro | il prete lo sgrida perché corre troppo forte | lui scende e lo schiaffeggia

Leggi su tpi

(Di martedì 20 giugno 2023) Un rimprovero che è costato un’aggressione a un. Non si capacita Don Stefano Maltempi per quanto accaduto venerdì sera nel centro storico di San Costanzo (). Dopo aver terminato un incontro, il parroco 74enne di San Costanzo e Cerasa, stava stazionando fuori dalla chiesa vicino corso Matteotti, via centrale del paese. Secondo la ricostruzione de Il Gazzettino, all’improvviso sopraggiunge un’automobile a velocità sostenuta e “Don Memo”, come viene soprannominato dai parrocchiani, ha rimproverato a voce alta l’uomo alla guida: “Vai piano, c’è gente!”. Imprevedibile la reazione del guidatore, chedall’auto e ha aggredito a schiaffi il sacerdote. A distanza di giorni non si pacifica don Stefano Maltempi, che ritornando sull’episodio di venerdì sera ripete sbigottito: “Qui i veri problemi sono l’educazione della gente, ...