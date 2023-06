Perché non è un segretario Paragone affonda Elly Schlein

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 giugno 2023) Il Partito Democratico ce la farà a sopravvivere a se stesso? Consumato da correnti interne e da una perenne resa dei conti tra riformisti ed “estremisti” di sinistra, il partito non riesce a riagganciarsi al suo popolo. All'indomani della direzione, la neosegretariaha escluso qualsiasi spaccatura ma resta sulla graticola per il tentativo di costruire un campo largo con il M5s. Se ne parla nel corso del talk “Controcorrente” su Rete4, martedì 20 giugno. Gianluigi, fondatore di Italexit, è partito da una considerazione su: “Il Pd ha una sua grammatica, ha sempre un punto di caduta e lei non è una donna di sintesi, non è un. Ricordiamo che ha perso il congresso e vinto le primarie, questo non è ammissibile per un”. Il ...