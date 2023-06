Perché il Napoli ha scelto Rudi Garcia

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 20 giugno 2023) Mentre l’Italia si apprestava a scendere in campo per la semifinale di Nations League contro la Spagna, Aurelio De Laurentiis distoglieva l’attenzione dell’opinione pubblica dalla partita con un tweet in cui annunciavacome nuovo allenatore del. Un vero colpo di teatro, visto che quel giorno ancora si parlava di un’intesa quasi raggiunta con Christophe Galtier. Le esitazioni del tecnico marsigliese hanno convinto gli azzurri a non insistere più di tanto e a virare su. Una mossa inaspettata, che ha spiazzato non solo i tifosi, ma parte della società stessa. Pare che Giuntoli sia venuto a conoscenza della scelta proprio come noi, solo tramite il tweet del presidente. Non è la prima volta che De Laurentiis coglie di sorpresa qualcuno dei suoi uomini con slanci di decisionismo. La storia di ...