“Perché ha vinto Marzo Mazzoli” Isola dei Famosi 2023 | polemica appena proclamato vincitore

(Di martedì 20 giugno 2023) Filippo Bisciglia contro Marcoe Lo Zoo di 105. Dopo la finale dell’deiandata in onda il 19 giugno, l’uomo, che è anche il compagno di Pamela Camassa, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social. Il motivo è uno, la vittoria (super annunciata) di Marcoall’dei. Il conduttore di Temptation Island si è quindi spostato su Instagram per fare il punto della situazione sulla non-vittoria della sua Pamela. L’uomo infatti ha decido di attaccare duramente quello che secondo lui è il motivo per cui haMarco, ovvero lo Zoo di 105. >> “Haitu!”.dei, l’annuncio di Ilary Blasi a ...

Marco Mazzoli hal' Isola dei Famosi 2023 andata in onda lunedì 19 giugno aggiudicandosi il montepremi da 100 mila euro, metà del quale andrà in beneficienza. Il conduttore radiofonico dello 'Zoo 105', ha voluto ...... lo strumento pronto ad arricchirlo si prepara adesso ad aprire una nuova frontiera:la ... tra gli altri, i nomi di Pedri, Haaland, Mbappè e Pogba, e anche il Best Italian Golden Boy ,lo ...Andavo a vivere in un'America all'apice della sua potenza, avevala guerra fredda contro l'...Grazie a quello che io chiamo il quadrilatero magico'. Il governo Meloni "cancella" Giuseppe ...