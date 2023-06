Perché Elisabetta Cocciaretto non giocherà a Birmingham | cosa è successo | azzurre già tutte fuori

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Una situazione da valutare.si è meritata, grazie ai recenti risultati, il ruolo di n.1 d’Italia nel ranking WTA (n.41). La giovane marchigiana, spintasi fino al terzo turno del Roland Garros 2023, battendo nel primo round una top-10 come la ceca Petra Kvitova, aveva ben impressionato. Tuttavia, ad arrestare la corsa della nostra portacolori sono stati i problemi fisici. Criticità non nuove perche deve fare i conti con un problema emerso sulla terra rossa di Parigi, ovvero al ginocchio sinistro. Un fastidio che, nei fatti, ha impedito adi scendere in campo quest’oggi nel primo turno del torneo di. Un evento utile alla nostra portacolori nell’avvicinamento a Wimbledon, in programma dal 3 al 16 luglio sui campi mitici di Church Road a Londra. Si ...