Perché DiMartedì stasera non va in onda su La7 | il motivo e quando torna

Leggi su tpi

(Di martedì 20 giugno 2023)non va insu La7: ilnon va insu La7 come ogni martedì? Ve lo diciamo subito: nessun caso particolare, il programma di Giovanni Floris – come ogni stagione – si è fermato per l’estate. Lo scorso martedì 13 è infatti stata trasmessa l’ultima puntata della stagione 2022-2023. Da oggi, martedì 20 giugno 2023, il talk quindi non andrà ine lascerà spazio ad altri programmi della rete.tornerà Giovanni Floris con tutti i suoi ospiti? L’ufficialità non c’è ancora, ma – salvo colpi di scena –dovrebbere innel mese di settembre. ...