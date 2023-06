Perché Cristina Scuccia non c' è nella foto dei finalisti dell' Isola dei Famosi?

Ma tutti gli occhi dei telespettatori erano puntati suScuccia, meglio nota come l'ex Suorche sul palco di The Voice aveva sorpreso tutti. Per tanti era lei la favorita numero uno ...Inizia così il post diTraverso: "Sto vivendo un incubo terribile da quel maledetto 22 ... Purtroppo non posso più fare neanche questolunedì mattina dal banco bar del "Gallery" hanno ...Insieme aScuccia, la prima a essere eliminata nonostante in molti la dessero per favorita ... "Voglio ringraziare tuttisono stato veramente terribile. Grazie anche a Celeste, il capo ...

Isola dei Famosi, colpo di scena: Cristina Scuccia eliminata, ma c'è un ritorno Today.it