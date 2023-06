Per il dopo Berlusconi a Mediaset spunta il primo nome

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 giugno 2023) Ci sarebbe Urbano Cairo in prima fila per raccogliere le redini dell’impero televisivo di Silvioe proporsi come nuovo dominus dell’industria dei media in Italia. Dalla morte del Cavaliere circolano insistentemente le voci su una possibile acquisizione dida parte del presidente e ad di Rcs-La7. Le mire espansionistiche del presidente del Torino troverebbero però l’opposizione di chi diè il successore a tutti gli effetti: il figlio Piersilvio. L’ipotesi Cairo In una fase di instabilità per la morte del fondatore, Cairo sarebbe pronto ad avanzare un’offerta su-Mfe per realizzare la fusione con Rcs e creare così un polo televisivo vicino al centrodestra. Nelle intenzioni dell’editore ci sarebbe a quel punto la cessione di La7 al miglior offerente, con Discovery alla finestra, ...