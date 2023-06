Pentathlon | Europei juniores | si chiude con due argenti la spedizione azzurra a Istanbul

Il primo giorno di gare verrà ricordato per la nostra Nazionale giovanile che ad Istanbul nei CampionatiJunior diModerno ha trovato la prima medaglia d'argento. Il merito va attribuito a Giorgio Micheli (Fiamme Oro) e Luca Gioia (Cinque PerTutti) che hanno portato a casa una medaglia ...Tutto pronto per i prossimi Giochidi Cracovia del 2023 per quanto riguarda il. In Polonia saranno 4 uomini e 4 donne che partiranno dal prossimo 21 giugno al 2 luglio. La nostra Nazionale diretti dal CT Valentini ...... tre titoli continentali e due proprio ai Giochi. L'edizione di Cracovia vedrà, tra gli ... break dance, canoa, ciclismo, judo, karate, kickboxing, muay thay, nuoto artistico, padel,...

Giochi Europei 2023, il calendario del pentathlon: programma, orari, tv, streaming OA Sport

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Questi due argenti in campo maschile si aggiungono alle medaglie e ai risultati conquistati due settimane fa agli Europei U17 e U19, segno che il nostro movimento sta cres ...Roma, 20 giu. (Adnkronos) – Si chiude con buone prestazioni degli atleti italiani la trasferta della squadra azzurra Junior di Pentathlon Moderno agli Europei di categoria, terminati ieri a Istanbul, ...