Pentathlon | Europei junior Azzurri tornano da Istanbul con 2 argenti

Positivo il bilancio dell'Italiano negliJunior diModerno andati in scena a Istanbul, Turchia. Gli azzurri hanno infatti conquistato due medaglie d'argento : la prima, nella staffetta maschile, porta la firma di Giorgio ...Il primo giorno di gare verrà ricordato per la nostra Nazionale giovanile che ad Istanbul nei CampionatiJunior diModerno ha trovato la prima medaglia d'argento. Il merito va attribuito a Giorgio Micheli (Fiamme Oro) e Luca Gioia (Cinque PerTutti) che hanno portato a casa una medaglia ...Tutto pronto per i prossimi Giochidi Cracovia del 2023 per quanto riguarda il. In Polonia saranno 4 uomini e 4 donne che partiranno dal prossimo 21 giugno al 2 luglio. La nostra Nazionale diretti dal CT Valentini ...

Pentathlon Moderno ai Giochi Europei 2023: programma

Nell'ultima giornata ottavo posto nella staffetta mista di Valentina Martinescu e Daniele Cutini Calisti ROMA (ITALPRESS) - Si è chiuso con ...A quasi un anno di distanza da Parigi 2024, dal 21 giugno al 2 luglio, andrà in scena in Polonia, la terza edizione degli Europea Games, manifestazione multisportiva che sta crescendo sempre più per q ...