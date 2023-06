L'indicizzazione dovrà comunque essere piena per leal minimo. E nella maggioranza c'è chi,... Una delle ipotesi sulè quella di insistere in via temporanea sulle misure - ponte, ...... Marina Calderone: giovedì 22 giugno sul tema della sicurezza sul lavoro, lunedì 26 giugno sulle. Incontri che fanno seguito algià avviato sulle riforme istituzionali dalla ministra ...... la pressione dei prezzi sul bilancio delle famiglie è un problema che non sparirà dal... Per alberghi, motel,, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della ...

Pensioni, il tavolo governo-sindacati riparte da Quota 103 bis, Tfr e staffetta generazionale Il Sole 24 ORE

A luglio 2023 le pensioni aumenteranno per due motivi, per chi ne ha diritto: la quattordicesima, con un importo una tantum tra i 336 e i 655 euro, e ...È fissato per il 26 giugno il nuovo round del confronto sulla previdenza, che si era interrotto a febbraio. All'ordine del giorno la questione degli anticipi pensionistici, ma anche la cosiddetta cope ...