Pensioni di reversibilità | stangata e controlli per tutti | Ecco la terribile novità dall’INPS

(Di martedì 20 giugno 2023) Attenzione alledi, l’Inps ha avviato una serie died accertamenti in merito a questa prestazione. Il motivo e cosa si rischia Come in molti sanno con pensione disi fa riferimento ad un trattamento rivolto ai coniugi e ai familiari più stretti di un parente che è venuto a mancare. L’importo che l’Inps riconosce ed eroga mensilmente varia, in base ad una serie di specifici requisiti che comprendono anche il grado di parentela e può avere importi che vanno dal 15 al 100% della pensione che il defunto riceveva. Perché l’inps ha avviato una serie disulledi(ilovetrading.it)Ebbene nel mese di giugno l’Inps ha avviato una serie disulledi ...

Gentile lettore, il trattamento della Pensione di Inabilità dello Stato (CTPS) categoria IOCTPS dà luogo a una pensione indiretta a favore dei superstiti. In riferimento alleprivilegiate ordinarie, va specificato come il trattamento privilegiato sia reversibile qualora la causa della morte sia riconducibile a fatti di servizio o comunque interdipendente con ......diritto allaI genitori del defunto possono accedere alla pensione di... età superiore ai 65 anni; non titolarità di pensione; non rilevano ledi guerra e gli ...Aumento pensione minima di 500 - 3mila euro di, vecchiaia e invalidità a Luglio Altro motivo per cui cambiano ledi, vecchiaia e invalidità a luglio , ma solo per ...