Pd | Schlein rilancia | “Il gioco del logoramento non funzionerà”

(Di martedì 20 giugno 2023) ROMA – Più di 6 ore di dibattito nel Pd per il primo vero “franco” chiarimento dell’era di Elly. Una discussione vera, con la segretaria democratica che sceglie di attaccare per difendersi dalle critiche delle ultime settimane e con una direzione che replica rispondendo per le rime, a cominciare da Lorenzo Guerini, ma con suggerimenti anche da parte di uno dei più convinti sostenitori della leader Pd come Giuseppe Provenzano, che chiede di non attaccare “strumentalmente la segretaria” ma che invoca anche “luoghi dove maturano le decisioni”. Alla fine si vota un documento di sintesi, che riassume le “sette piste” indicate dalla segretaria per “l’estate militante e di mobilitazione” che ha in programma per lanciare la corsa alle Europee del prossimo anno.era stata netta aprendo i lavori: “Ilal ...