Pd | la nemesi dello streaming vietato da Schlein

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 giugno 2023) Di ciò che ha detto Ellynella relazione alla segreteria del Pd, ognuno si informi quanto e come vuole, io non ho tutto questo trasporto; di come si possa valutare il suo operato, ad oggi, in questa pagina c’è chi ne sa molto più di me. Ciò che rimbalza dai siti e dai social, e che trovo davvero la cosa più triste, il contrario di una storia, è questa mania (smania?) della segretaria di sottrarsi alla pubblicità delle repliche, del dibattito. Preferisce il monologo. Ieri la brava Lia “che-ci-fa-ancora-lì?” Quartapelle aveva chiesto, e non solo lei, che gli interventi successivi fossero trasmessi in. Niet, ha risposto. Anzi: quella roba la faceva Renzi. Facciano come vogliono, ma comunque resta l’impressione che sia ladi una intera storia. Fu il Pd di Bersani, quello appena rientrato dalla fuitina di Articolo ...