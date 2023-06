(Di martedì 20 giugno 2023) Non c'è stato il regolamento di conti atteso. Del resto non converrebbe a nessuno a quattro mesi dall'insediamentonuova segreteria. Ma se le son cantate, Ellyda una parte, la...

Alla fine si può dire che ildel Pd è tuttora in corso, che nessuno ha ritenuto utile sferrare un attacco finale che in questo momento, a quattro mesi dall'insediamento della nuova ...Ma basta con ilpermanente - difendono la segretaria Provenzano e Cuperlo - "Non usi il ...a leggere su Tg. La7.it - "Basta far rumore, basta canti e controcanti" attacca in ...A Roma, si è svolto il primonazionale UGL Rider 2023 'Viaggio nel futuro - Verso il rinnovo del CCNL', per fare il ... In tal senso,il sindacalista: 'l'ondata di tecnologia non deve ...

Pd, il congresso continua. Il “vasto programma”della Schlein non soddisfa la minoranza Tiscali Notizie

Non c’è stato il regolamento di conti atteso. Del resto non converrebbe a nessuno a quattro mesi dall’insediamento della nuova segreteria. Ma se ...L’amministrazione Biden sta negoziando da sei mesi con gli iraniani per limitare il programma nucleare di Teheran. Anche per l’Ue è fondamentale che il regime non abbia una bomba nucleare ...