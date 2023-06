Pd | Giorgio Gori | “La differenza al voto la fa il civismo Senza quello le elezioni non si vincono”

(Di martedì 20 giugno 2023) Scanzorosciate. Il patto tra sindaci, il ruolo del Pd, l’analisi politica sul ruolo del, il perché dei trionfi nei centri urbani e delle sconfitte in provincia e in Regione, il peso delle larghe intese nelle vittorie alle urne e il futuro del partito. Questi alcuni dei cardini della discussione che si è tenuta nella serata di domenica 18 giugno, giornata di chiusura della festa del PD a Scanzorosciate: al tavolo, sindaco di Bergamo, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai,di Mantova Mattia Palazzi. A introdurre Davide Casati, segretario provinciale Dem e consigliere regionale, mentre a moderare lo stesso primo cittadino del capoluogo bergamasco. Un incontro dal titolo “Sindaci d’Italia”. Fatti gli onori di casa da parte di Casati,ha aperto la chiacchierata partendo ...

