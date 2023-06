Pd | Bonaccini | ' subalterni a nessuno | partiamo da Sanità e lavoro per costruire alleanze'

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu (Adnkronos) - "Dobbiamolee il Pd non può rinunciare all'idea di esserne il centro. Non dobbiamo essere, tanto meno al M5s". Lo ha detto Stefanoa L'aria che tira estate. "Ieri abbiamo votato all'unanimità le proposte di mobilitazione, le condivido. Mi permetto di sottolinearne due,precario epubblica -ha proseguito il presidente del Pd-. M5s e Terzo polo sono d'accordo che serve una legge che introduca il salario minimo così come da Conte a Calenda sono tutti d'accordo che sia non credibile il taglio allapubblica che sa facendo il governo".

... Schlein detta la linea: mobilitazioni, lealtà, alleanze Pd, Schlein: "NoiRenzi invitò ... C'è il tavolo della presidenza in primo piano, faccia perplessa di Stefanocon Schlein ...Calenda: "Dalla segretaria amnesie selettive" 16:56incalza Schlein: "Dobbiamo avere iniziativa, non andare a rimorchio" 16:52 Schlein ribatte a Renzi: "NoiLui invitò subito ...... Schlein detta la linea: mobilitazioni, lealtà, alleanze Pd, Schlein: "NoiRenzi invitò ... C'è il tavolo della presidenza in primo piano, faccia perplessa di Stefanocon Schlein ...

Pd: Bonaccini, 'subalterni a nessuno, partiamo da Sanità e lavoro ... La Nuova Ferrara

"Basta far rumore, basta canti e controcanti" attacca in direzione Elly Schlein. "Lo dico a chi li alimenta per il giochino logoramento segretari. Siamo qui per restare ". "Chi non è d'accordo lo dica ...Il segretario del Pd timbra la presenza al corteo del M5S. E avverte il governo: da lunedì partirà una "mobilitazione forte" sui temi dell'agenda dem. Ma la minoranza interna è irritata ...