Pd | Bonaccini | ' se discutiamo la segretaria seghiamo ramo su cui siamo seduti'

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu (Adnkronos) - "Abbiamo detto, a partire da me, che se mettessimo in discussione laeletta tre mesi fa e il nuovo gruppo dirigente segheremmo ilsu cui. Io ho sofferto ogni volta che si eleggeva un segretario e c'era qualcuno che tentava di indebolirlo. Abbiamo bisogno di unità". Lo ha detto Stefanoa L'aria che tira estate.

"Dall'esterno ci criticano perchécome decidere democraticamente all'interno come se la ... ha invece aggiunto uno dei candidati alla segreteria, Stefano. "Io vorrei che ..."Dall'esterno ci criticano perchécome decidere democraticamente all'interno come se la ... ha invece aggiunto uno dei candidati alla segreteria, Stefano. "Io vorrei che ...

Pd: Bonaccini, 'se discutiamo la segretaria seghiamo ramo su cui ... Gazzetta di Modena

Roma, 20 giu (Adnkronos) – “Abbiamo detto, a partire da me, che se mettessimo in discussione la segretaria eletta tre mesi fa e il nuovo gruppo dirigente segheremmo il ramo su cui siamo seduti. Io ho ...Non c’è stato il regolamento di conti atteso. Del resto non converrebbe a nessuno a quattro mesi dall’insediamento della nuova segreteria. Ma se ...