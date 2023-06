Pd | Bonaccini | “Non indebolire Schlein | ma il partito non è un movimento”

(Di martedì 20 giugno 2023) ROMA – “Voglio essere chiaro: nessuno pensi che indebolendo la segretaria il Pd diventi più forte”. Lo ha detto il presidente Pd Stefanoin direzione, chiedendo però a Ellydi “discutere più e meglio” e di ricordare che “un grandeè altra cosa da un”. Ha spiegato: “Dopo soli tre mesi che c’è in campo un nuovo gruppo dirigente immaginare di indebolirlo sarebbe autolesionista. E peraltro io, come tanti di voi, abbiamo sofferto troppe volte nella storia del Pd” il fatto che “appena eletto un segretario” subito c’era “qualcuno che cominciava a lavorare per indebolirlo e sostituirlo. Sarebbe come segare il ramo su cui siamo seduti”. “Ma – ha aggiunto – a Ellydico: se gestione unitaria deve essere, si discuta di più e meglio di quanto ...

... quelle in cui si è benevoli per far capire che gli allievi sono ancora pivelli, ci ha pensato proprio. Il momentorichiede strappi,ancora almeno ,prima delle Europee 2024. ' ...Ma ieri era già meglio di oggi , perché oggi i malumori sono tornati alla carica: c'è Vincenzo De Luca che irride, Matteo Ricci che insiste sull'abuso di ufficio, Stefanoche dice e...L'acqua si è ritirata e il fango è stato pulito, per cui il rischio è chene parli più nessuno", le parole di Stefano, Presidente dell'Emilia - Romagna, in occasione della conferenza ...

Bonaccini (Emilia-Romagna): "Importante non si spengano i riflettori ... QUOTIDIANO NAZIONALE

MUGELLO - Il Comitato per la Tutela del crinale Mugellano ha inviato un appello, firmato da cittadini e dalle associazioni ed i comitati che hanno aderito, agli amministratori regionali della Toscana, ...Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia Romagna): "La ricostruzione la si deve programmare ma noi siamo già pronti, abbiamo consegnato al governo una prima stima dei danni, pari a poco meno di 9 ...