(Di martedì 20 giugno 2023) – la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #direzionepd #schlein #bonaccini #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Chi ha voglia disulle responsabilità di papa Pio IX e dei suoi collaboratori rispetto a quanto avvenne "usa infatti in genere il verbo rapire, cioè portare via con la forza, e i ...Questo era. Berlusconi cambiò la strada dell'Italia invertendone la politica spinto dalla questione essenziale di un necessario fronte democratico e occidentale al tempo del terrorismo, ...Meloni non ripeta il supporto agli amici di Vox, quel video è raggelante; non deve solo tacere sulla Spagna, ma anchesull'Europa. Ha vinto le elezioni, in formazione raccogliticcia ma ...

Parlar chiaro Il Fatto Quotidiano

ROMA – “Il codice della strada parla chiaro. C’è un limite a 21 anni per poter guidare una super car come quella coinvolta nell’incidente di Roma”. A… Leggi ...I numeri che, al contrario delle opinioni, sono materiale indiscutibile parlano chiaro. C’è un parallelismo marcato che caratterizza questo 2023 dei motori: il dominio della Red Bull in F.1 e della ...