Parigi | lo show di Elisa per tirare la volata a Roma per l’Expo 2030 – Il video

(Di martedì 20 giugno 2023) L’Italia si gioca tutte le sue carte per provare a spingere la candidatura diper ospitare l’edizionedel. Dopo la presentazione ufficiale di questo pomeriggio all’assemblea del Bureau international des expositions in corso a, in serata l’Ambasciata d’Italia nella capitale francese ha ospitato un grandeper mettere in scena il meglio del Belpaese: musica, danza e i richiami alla grande bellezza di. Star di punta della serata, la cantante, che ha incantato con la sua voce gli ospiti presenti nel giardino di Rue de Varenne. Nella corsa all’assegnazione di Expodeve vedersela con la concorrenza di Busan in Corea del Sud, ma soprattuto di Riad, capitale dell’Arabia Saudita. Candidatura ...

Diverso il discorso della boxe dove in palio ci sono 44 pass per2024 (22 per le donne e 22 ... Leggi anche Italia -agli Europei, sei medaglie con gli ori di Batini e Di Veroli Super Osakue,...Dopo il bilaterale la premier era attesa all'ambasciata italiana di, dove parteciperà all'evento 'Humanlands - Together for Humanity', unodi mezz'ora sempre nell'ambito della promozione ...Dopo il bilaterale la premier si sposterà all'ambasciata italiana di, dove parteciperà all'evento 'Humanlands - Together for Humanity', unodi mezz'ora sempre nell'ambito della promozione ...

Parigi Air Show, ecco le commesse di Boeing, Airbus e Atr. Il ceo di Qatar Airways: «Tutti i nostri ordini in ritardo» Milano Finanza

al 54° International Paris Air Show (SIAE2023) di Parigi è stata l'occasione per incontrare il Delegato Generale della Direzione Generale degli Armamenti francese, General di Corpo d'Armata Thierry ...I lavori di piattaforma e relativi sistemi verranno portato a termine sulle unità francesi presso i siti di Naval Group e su quelle italiane presso quelli di ...