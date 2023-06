U n film sul calcio è una sfida per qualsiasi regista. Bisogna avere una visione che vada oltre il racconto didascalico e soprattutto tanto, tantissimo coraggio. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...... Wilma Labate, Silvio Muccino, Sergio Rubini, Daniele Luchetti, Paolo Genovese, Rocco, ...e miglior regia alla SIC - Settimana Internazionale della Critica nel contesto del Festival del...Abbiamo a cuore la tua privacy

Papaleo: "Cinema e calcio, così unisco le mie passioni. Mou Ora è più... di sinistra!" La Gazzetta dello Sport

L'attore lucano e tifoso romanista è tra i protagonisti del nuovo film dei Manetti Bros. dedicato al pallone, "U.S. Palmese": "Credo ancora che ci sia poesia in questo sport. Basta guardare Dybala" ...Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’attore italiano Rocco Papaleo, simpatizzante per i colori giallorossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni per presentare il suo nuovo film “U.S.