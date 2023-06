Panchina Napoli | c’è una cosa che in tanti non hanno capito

(Di martedì 20 giugno 2023) Tanto scetticismo all’approdo di Rudi Garcia a. Ma innonchi ha ingaggiato Aurelio De Laurentiis. Rudi Garcia è il nuovo allenatore del. L’annuncio di Aurelio De Laurentiis nella serata di giovedì ha spiazzato tutti soprattutto dopo che sembrava fosse pronto ad arrivare all’ombra del Vesuvio un nome caldissimo come quello di Christophe Galtier, con conferme direttamente dalla patria del tecnico e da testare autorevoli come L’Equipe. Niente di quanto fatto inizialmente ipotizzare si è verificato, anzi. Sarà proprio Rudi Garcia a raccogliere l’eredità pesantissima di Luciano Spalletti che, a giochi fatti, ha chiaramente annunciato la volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dal calcio e vicino a famiglia e campagna. Rudi Garcia nuovo allenatore del ...

Eccolo, se è approdato sulladelè perché, nel caso ci fosse qualcuno appagato per lo scudetto vinto, 'sarei pronto a metterlo su una padella e farlo bollire'. Voilà. Bel caratterino, ...Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia (LaPresse) - Calciomercato.itIl tecnico francese, infatti, allenerà il: 'Mi ha stupito la scelta perché lo vedevo fuori dal giro, quando vai in quei posti ...Parte con questo obiettivo Maurizio Sarri , giunto al terzo anno sulladella Lazio e ... Altro pallino di Sarri è Piotr Zielinski , già allenato a Empoli e. L'arrivo del centrocampista ...

Il tecnico Rafa Benitez, nelle scorse settimane, è stato accostato anche al Napoli. Secondo Marca potrebbe tornare in Spagna.Il tecnico del Real Madrid sta per cedere al lungo corteggiamento degli ultimi mesi: il Brasile in pressing su Ancelotti ...