Pallavolo ‘Volley S3 in metro’ | giovedì evento a Roma

(Di martedì 20 giugno 2023) – Da ormai diversi giorni il Campionato Europeo 2023 diha “invaso” la stazione Cipro della metro di, tra le più frequentate della città, che per tutto il mese di giugno ospita la domination con i campioni e le campionesse azzurre. Dai muri ai tornelli, tutto è stato brandizzato con le grafiche delle rassegne continentali, che proprio adal 14 al 16 settembre vivranno il loro momento clou con le semifinali e le finali del torneo maschile. In questo bellissimo contesto22 giugno andrà in scena l’“Volley S3 in Metro”, organizzato da Fipav in collaborazione con ATAC. Nel piazzale interno di Cipro verrà montato un campo diche permetterà ai giovanissimi partecipanti di cimentarsi con il Volley S3 e in altri giochi allestiti per ...