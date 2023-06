Palermo | terminate riprese ' Il Gattopardo' | sindaco ' un onore e una grande vetrina'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023), 20 giu. (Adnkronos) - "Si chiudono oggi, in piazza Bellini, ledella serie Netflix Il. Per la città si è trattato di une anche di unaa livello internazionale. Il mio ringraziamento va alla produzione e a tutte le maestranze che, nelle settimane di, si sono impegnate nel massimo rispetto dei luoghi in cui si sono girate le scene della serie. Il mio profondo apprezzamento va, inoltre, ai palermitani che hanno accolto questa imponente produzione cinematografica e, in particolare, a quegli esercenti commerciali che si sono resi disponibili con l'organizzazione, andando anche oltre le richieste che gli sono state avanzate per l'occupazione degli spazi. Unaoccasione ...