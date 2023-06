Palermo | il presidente del City infiamma la piazza | “presto la Serie A”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 20 giugno 2023) Ilè reduce dalla mancata qualificazione ai playoff diB, il nuovo progetto è solo nella fase iniziale e le prospettive sono molto interessanti. I tifosi rosonero sognano con ilGroup e dopo il ‘Treble’ della squadra inglese l’obiettivo è portare ilin massima categoria. Ildei Citizens, Khaldoon Al Mubarak, sui canali ufficiali del club ha svelato i prossimi obiettivi del club siciliano. “E’ un grande club. Li sosteniamo e non c’è motivo per cui non aspettarsiil club inA. Abbiamo un progetto per tutto quello che facciamo. Sosteniamo il Club, mettiamo a disposizione il management, l’Academy, le infrastrutture e di conseguenza la squadra cresce”. “Continuiamo a crescere in modo molto ponderato. L’estate scorsa il ...