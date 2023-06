Padova | basta giustificare quest’odio in nome dei diritti dei bambini!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Nelle scorse ore la procura diha impugnato 33 atti di nascita di bambine e bambini con due mamme. Cosa significa? In sintesi, è richiesto al Comune di cancellare ildella madre non biologica dai certificati. Attenzione, perché qui non si parla di nuove norme, ma di agire in modo retroattivo; le famiglie coinvolte, infatti, hanno registrato al Comune la nascita dei figli ormai da diversi anni, a partire dal 2017. Non si sta, dunque, impedendo alle coppie omogenitoriali di firmare nuovi certificati di nascita, si sta invece obbligando bambini di quattro, cinque, sei anni a restare senza la madre che li ha cresciuti fino a ieri. Il secco “no” del governo alla maternità surrogata cosa c’entra con le famiglie in cui sono presenti due mamme che hanno progettato e fatto ricorso – in prima persona – a percorsi di riproduzione medicalmente ...