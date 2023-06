Entro il 29 luglio, gli enti locali dovranno decidere se aderire o meno alla. Sceglieranno se concedere o meno lo sconto ai propri cittadini mediante apposita delibera, da varare entro quella scadenza. Nel frattempo, però, il quadro per la rottamazione e per il ...In pratica entra nel vivo l'estensione a più contribuenti della, decisa dal governo con il decreto bollette lo scorso marzo, allargando la mini - cancellazione dei debiti fino a mille ...Noi continueremo a difendere il principio costituzionale della progressivitàe della lotta ... "Supporto all'Ucraina anche con aiuti militari, ma non dismettiamo la prospettiva di una...

Pace fiscale, le nuove regole del governo su stralcio e rottamazione ilGiornale.it

In pratica entra nel vivo l’estensione a più contribuenti della pace fiscale, decisa dal governo con il decreto bollette lo scorso marzo, allargando la mini-cancellazione dei debiti fino a mille euro.Sarno. Tributi. L’Amministrazione Comunale ha dato il via alla rottamazione delle cartelle esattoriali ma ci sono novità anche per la Tari ...