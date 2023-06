Ottomila anziani l' anno muoiono per polmonite pneumococcica | vaccinazione al palo

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) - Circa 630mila nuovi casi e oltre 8mila morti in un. E' l'impatto dellasugli over 70 in Italia. Un elevato peso sulla salute deglima anche sulla rete ospedaliera e sui costi per il servizio sanitario e una minaccia per la salute di tutti. In oltre il 30% dei casi, infatti, i batteri da pneumococco sono resistenti all'azione degli antibiotici. "Uno scenario preoccupante che potrebbe essere evitato grazie a un più ampio ricorso allache, tuttavia, stenta a decollare". Il richiamo arriva da Italia Longeva, l'associazione nazionale per l'invecchiamento e la longevità attiva che, attraverso un Consensus paper, presentato oggi a Roma, invoca un intervento di sanità pubblica che metta a sistema risorse e strumenti dedicati ...