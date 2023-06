Ospedale di Monopoli-Fasano | consegna dei lavori prevista il 24 luglio Perrini su emergenza nel tarantino Asl Bari

(Di martedì 20 giugno 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Il nuovodisi avvicina sempre più al traguardo del prossimo 24. Le lavorazioni strutturali, edilizie, gli impianti elettrici e meccanici sono in avanzato stato di completamento nei 7 blocchi e su tutti i livelli dell’edificio, sia all’interno sia nelle aree esterne perimetrali. Tempi dell’opera Lo stato di avanzamento del cantiere ospedaliero ha raggiunto complessivamente l’87,57 per cento. Alla data del 15 giugno sono trascorsi 1.646 giorni dall’avvio dei(11 dicembre 2018), pari al 98 per cento del tempo di cantiere stabilito in 1.686 giorni. Ladell’opera èe confermata dalla Direzioneper il 24...

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Il nuovodi- Fasano si avvicina sempre più al traguardo del prossimo 24 luglio. Le lavorazioni strutturali, edilizie, gli impianti elettrici e meccanici sono in avanzato stato di ...La Direzione Lavori: accelerata in cantiere, opere completate all'87,57%. Ultimazione entro il tempo contrattuale. Bari - l nuovodi- Fasano si avvicina sempre più al traguardo del prossimo 24 luglio . Le lavorazioni strutturali, edilizie, gli impianti elettrici e meccanici sono in avanzato stato di ...Lavori in dirittura d'arrivo per il nuovodi- Fasano Nell'ultimo report sullo stato di avanzamento dei lavori, la Asl Bari conferma che la struttura 'si avvicina sempre più al traguardo del prossimo 24 luglio'. Le ...

L'ospedale di Monopoli-Fasano verso la fine dei lavori: struttura ecosostenibile BrindisiReport

L’Asl Bari conferma la data del 24 luglio per la chiusura del cantiere del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, a cavallo tra le province di Bari e Brindisi. Secondo l’ultimo monitoraggio reso noto dall ...L'Asl Bari conferma la data del 24 luglio per la chiusura del cantiere del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, a cavallo tra le province di Bari e Brindisi. (ANSA) ...