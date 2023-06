Osimhen | l’amico | ” A Napoli è il Re | vuole restare! Sapete chi è la regina?”

(Di martedì 20 giugno 2023) Oma Akatugba, amico di Victor, si è soffermato sul futuro dell’attaccante nigeriano ai microfoni di RadioCentrale. Tra i vari obiettivi delora c’è anche quello di tenere in rosa Victor. Il presidente Aurelio De Laurentiis incontrerà gli agenti del nigeriano per mettere nero su bianco: si tratta di un rinnovo “soft”, ossia con un gentlemen’s agreement. Ovviamente ci sarà un sostanzioso ritocco contrattuale, ma senza cifre folli. L’accordo è per portare l’attuale contratto in scadenza nel 2025 fino al 2027, senza ulteriori opzioni. L’aumento di ingaggio dovrebbe essere comunque sostanzioso, e arrivare 6.5 milioni contro i 4.5 attuali. A soffermarsi sul futuro del nigeriano è anche Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor, che ha rilasciato un’intervista a Radio ...

